Verstappen sluit 24 uur van Nürburgring na pech af op 38e plaats

door anp
zondag, 17 mei 2026 om 15:27
NÜRBURGRING (ANP) - Max Verstappen heeft door autoproblemen genoegen moeten nemen met de 38e plaats bij de 24 uur van de Nürburgring. De Mercedes-AMG GT3 van het team van de Nederlander ging aan de leiding met nog ruim drie uur te gaan, maar moest daarna de pits opzoeken.
Verstappen had tijdens zijn stint op zondagochtend de voorsprong van zijn team op nummer 2 Mercedes-AMG Team Ravenol uitgebouwd, waarna hij rond 11.00 uur het stuur overgaf aan zijn teamgenoot Daniel Juncadella. De Spanjaard ondervond al snel technische problemen. Na een lange periode in de garage keerde Juncadella nog even terug op het circuit om de race rijdend af te sluiten. De Mercedes-AMG Team Ravenol won de race.
Verstappen had in de eerste 21 uur indruk gemaakt met een paar uitstekende stints, waarin hij meerdere keren de leiding had veroverd. De Oostenrijker Lucas Auer en Jules Gounon uit Andorra waren de andere teamgenoten van de Nederlandse viervoudig wereldkampioen in de Formule 1.
