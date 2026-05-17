Duitse politie schiet ontsnapte tijger dood

SCHKEUDITZ (ANP/DPA) - De Duitse politie heeft een tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf. Bij het incident zou één man lichte verwondingen hebben opgelopen.

De autoriteiten weten nog niet hoe het dier erin slaagde te ontsnappen uit zijn verblijf in Schkeuditz, vlak bij Leipzig.

De gewonde man werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft verder geen details vrijgegeven. Wel is bekend dat in Schkeuditz een dompteur grote katachtigen houdt op een bedrijventerrein.

Volgens de politie is er geen gevaar meer voor de omgeving en zijn er geen aanwijzingen dat er andere dieren zijn ontsnapt. De politie zal wel nog met een drone de omgeving afspeuren om te controleren of er inderdaad geen andere ontsnapte roofdieren rondlopen.