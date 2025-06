Verstappen snelst in eerste vrije training Grote Prijs van Canada

MONTREAL (ANP) - Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Canada in de Formule 1 de beste tijd neergezet. De Nederlandse wereldkampioen van Red Bull noteerde op het Circuit Gilles Villeneuve 1.13,193. Alexander Albon en Carlos Sainz, beiden uitkomend voor Williams, kwamen tot de tweede en derde tijd.

WK-leider Oscar Piastri moest in zijn McLaren met de veertiende tijd genoegen nemen. Charles Leclerc kende een slechte start van het weekend. De Monegask verloor de controle over zijn Ferrari en botste na een remfout zo hard tegen de vangrail dat de voor- en achterwielophanging aan de linkerkant braken. "Dat was mijn fout. Ik raakte de muur", aldus Leclerc. Het opruimen duurde ongeveer tien minuten voordat de baan weer werd vrijgegeven.

Verstappen eindigde bij de vorige race, twee weken geleden in Barcelona, als tiende. De Limburger zag de achterstand op de Australiër Piastri in de WK-stand daarmee oplopen tot 49 punten. Verstappen won de Grote Prijs van Canada de laatste drie jaar.