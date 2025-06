Zo'n duizend kilo cocaïne onderschept in haven van Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam is vrijdagmiddag door de douane naar schatting duizend kilo cocaïne onderschept, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De drugs zaten professioneel verstopt tussen een lading hout uit West-Afrika.

De container waarin de drugs zaten, was op donderdag per vrachtschip aangekomen vanuit West-Afrika en werd gelost in de haven van Amsterdam. Deze werd "op basis van risicoanalyse" eruit gepikt voor controle.

Bij die controle, die werd uitgevoerd onder meer via de inzet van speurhonden, werd de verboden waar aangetroffen. De cocaïne is in beslag genomen en zal worden vernietigd.