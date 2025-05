Zverev verslaat Cobolli en treft Griekspoor op Roland Garros

PARIJS (ANP) - De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. De nummer 3 van de wereld was te sterk voor de Italiaan Flavio Cobolli: 6-2 7-6 (4) 6-1. De volgende tegenstander van Zverev is Tallon Griekspoor, die eerder op zaterdag de Amerikaan Ethan Quinn versloeg.

De 28-jarige Zverev, die in de tweede ronde Jesper de Jong uitschakelde, leek na de eerste set tegen Cobolli op weg naar een eenvoudige zege. De Italiaan, de mondiale nummer 26, kwam echter sterk terug in de tweede set en nam twee keer een break voorsprong. Zverev herpakte zich en won de set alsnog in de tiebreak. De Duitser drukte daarna door met twee breaks in de derde set.

Zverev en Griekspoor stonden negen keer eerder tegenover elkaar op de baan, waarbij de Duitser zeven zeges boekte. Vorig jaar ging Griekspoor in de derde ronde op Roland Garros nipt in vijf sets onderuit tegen Zverev. De mondiale nummer 3 verloor uiteindelijk de finale van Carlos Alcaraz.