Verstappen toe aan vakantie: moeilijke auto gauw museum in

ABU DHABI (ANP) - Max Verstappen is toe aan vakantie. Dat zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 na de kwalificatie voor de laatste race van het jaar in Abu Dhabi. "Het seizoen is lastig genoeg geweest", zei de coureur van Red Bull bij Viaplay. "Na de laatste ronde die auto in het museum schuiven en niet meer aanraken."

Verstappen kwam in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Abu Dhabi tot de vijfde tijd. Hij was beduidend langzamer dan de Brit Lando Norris van McLaren, die de pole pakte op circuit Yas Marina.

"De vijfde startplek is niet ideaal, maar het was een lastige kwalificatie. Dit circuit heeft veel hobbels en in elke bocht had ik net niet die balans die ik nodig had. Ik heb het dit hele seizoen al lastig met de balans van de auto. Soms krijgen we het wel voor elkaar, maar hier ging het weer moeilijk."