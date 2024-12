Premier Schoof wil zondag rampplek in Den Haag bezoeken

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof wil zondag de ingestorte portiekflat in Den Haag bezoeken. "Het was vandaag niet opportuun om de rampplek te bezoeken, hulpdiensten moeten ruim baan hebben om hun werk te doen", laat hij in een verklaring weten. Bij de explosies kwamen zeker drie mensen om.

Hij wil dan persoonlijk zijn medeleven namens het kabinet overbrengen aan nabestaanden, slachtoffers en omwonenden. Ook wil hij de hulpverleners dan bedanken.

Schoof heeft zaterdag voor een tweede keer contact gehad met burgemeester Jan van Zanen om zijn steun te betuigen. De premier noemt het "verschrikkelijk nieuws dat er mensen overleden na de explosie in de flat aan de Tarwekamp. Ik leef mee met de naaste familie en andere nabestaanden".