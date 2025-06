Verstappen tweede achter Russell in Canada, Norris valt uit

MONTREAL (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Canada als tweede geëindigd. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 slaagde er op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal niet in George Russell in de Mercedes te passeren. Russells teamgenoot Kimi Antonelli werd derde en pakte zijn eerste podium in de race die eindigde achter de safetycar.

Verstappen liep met de 18 punten van de tweede plaats in op klassementsleider Oscar Piastri uit Australië, die als vierde eindigde. Die heeft 198 punten. Verstappen staat derde met 155 punten. Nummer 2 Lando Norris viel in de slotfase uit en blijft op 176 punten staan.

De volgende race is de Grote Prijs van Oostenrijk op 29 juni.