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Verstappen tweede in GP São Paulo na inhaalrace, zege Norris

Sport
door anp
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SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van São Paulo in de Formule 1 als tweede geëindigd. De viervoudige wereldkampioen haalde na een inhaalrace, die begon op de 21e plaats, het podium. De zege op het Autódromo José Carlos Pace in Brazilië ging naar de Brit Lando Norris in de McLaren. Verstappens Franse teamgenoot Isack Hadjar werd derde.
Voor Verstappen is het de achtste podiumplaats op rij. De Nederlander won van de vorige vier races er drie. In het WK staat Verstappen tweede met 279 punten. Hij nam afstand van Lewis Hamilton en George Russell die respectievelijk als negende en vierde eindigden. Kimi Antonelli, die een week eerder in Mexico de wereldtitel veroverde, finishte als vijfde.
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