Verstappen tweede in kwalificatie Grote Prijs van Monaco

MONACO (ANP) - Max Verstappen start bij de Grote Prijs van Monaco als tweede. De viervoudig wereldkampioen moest de poleposition bij de beroemde race in het prinsdom laten aan Mercedes-coureur Kimi Antonelli.

Verstappen was in de derde kwalificatiesessie in zijn Red Bull 0,001 seconde langzamer dan Antonelli bij de eerste poging. Ook Lewis Hamilton zat er in zijn Ferrari nog dichtbij. De andere Ferrari-coureur Charles Leclerc was daarna iets sneller dan Antonelli. Verstappen was daarna opnieuw sneller, maar Antonelli dook nogmaals met 0,043 seconde onder de tijd van de Nederlander.

De Grand Prix van Monaco is zondag om 15.00 uur. Antonelli leidt in de strijd om de wereldtitel met 131 punten voor teamgenoot George Russell met 88 punten. Verstappen heeft 43 punten en staat zevende.