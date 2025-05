Verstappen tweede in laatste training Monaco, Leclerc weer snelst

MONACO (ANP) - Max Verstappen heeft zich in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Monaco met de tweede tijd weer van zijn betere kant laten zien. De thuisrijdende Charles Leclerc was net als in de eerste twee trainingen de snelste in zijn Ferrari, nu met een rondje van 1.10,953. Viervoudig wereldkampioen Verstappen moest daar 0,280 seconde op toegeven.

Verstappen kwam vrijdag in de tweede training niet verder dan de tiende tijd, nadat hij in de eerste alleen Leclerc had moeten voorlaten. Voor de tweede training paste Red Bull veel veranderingen toe aan zijn auto. "Ik denk dat we daar een beetje in doorgeslagen zijn. Hopelijk kunnen we zaterdag beter meedoen", zei Verstappen toen.

De derde training werd enkele minuten voor het einde stilgelegd na een crash van Lewis Hamilton, waarbij hij het rechtervoorwiel van zijn Ferrari verloor. Lando Norris reed de derde tijd in zijn McLaren, diens ploeggenoot en tevens kampioenschapsleider Oscar Piastri zette de vierde tijd neer.