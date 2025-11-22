Verstappen tweede in natte kwalificatie Las Vegas, Norris op pole

LAS VEGAS (ANP) - Kampioenschapsleider Lando Norris heeft op een natte baan poleposition veroverd in de Grote Prijs van Las Vegas. De Britse coureur van McLaren was in een regenachtige kwalificatie duidelijk de snelste. Max Verstappen was de beste van de rest. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 klokte de tweede tijd. De coureur van Red Bull staat zondag met Norris op de eerste startrij.

De Spanjaard Carlos Sainz reed in zijn Williams een sterke kwalificatie en zette de derde tijd neer. George Russell, vorig jaar winnaar in de Amerikaanse gokstad, noteerde in zijn Mercedes de vierde tijd. De Australiër Oscar Piastri, die nog volop meedoet om de wereldtitel, reed de vijfde tijd. Lewis Hamilton kon zijn reputatie als erkend regenrijder niet waarmaken. De zevenvoudig wereldkampioen zette in zijn Ferrari de slechtste tijd neer en start zondag in de grote prijs vanaf de twintigste en laatste plaats.

Het kampioenschap in de Formule 1 nadert zijn ontknoping en voor Verstappen is een goed resultaat in Las Vegas van wezenlijk belang om nog kans te houden op de wereldtitel. Hij is afhankelijk van de prestaties van Norris en Piastri, die boven hem staan in de WK-stand.

Lastige omstandigheden

Als Norris er zondag in slaagt om zijn poleposition om te zetten in de overwinning, dan moet de Nederlander als tweede finishen om te voorkomen dat hij is uitgeschakeld voor de titel. In de scenario's waarbij Norris minstens 9 punten uitloopt op Verstappen, kan de Nederlander een vijfde titel vergeten. De Brit van McLaren kan in Las Vegas overigens nog geen wereldkampioen worden, omdat zijn voorsprong op Piastri net niet groot genoeg is.

De omstandigheden in Las Vegas waren lastig voor de kwalificatie. Het regende en het koude asfalt werkte ook niet mee om de banden goed op temperatuur te krijgen. De coureurs glibberden over de befaamde Strip en langs de beroemde hotels en casino's.

In de laatste van de drie kwalificatiesessies kon Verstappen redelijk voluit gaan op de opdrogende baan, maar hij kon niet tippen aan Norris, die 0,323 seconde sneller was. "Het was zo glad, ik had het gevoel dat ik elke bocht kon crashen", zei Norris in het flashinterview op de baan. "Ik ben blij dat de baan uiteindelijk nog net droog genoeg was om een goede ronde te rijden."