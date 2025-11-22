ECONOMIE
Dodental overstromingen Vietnam loopt opnieuw verder op

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 7:20
HANOI (ANP/AFP) - Het dodental in Vietnam door al weken aanhoudende zware regenval en overstromingen is gestegen naar minstens 55, meldt de regering van het land. Ook wordt nog gezocht naar 13 vermisten.
Populaire vakantiebestemmingen krijgen sinds oktober al meerdere rondes van overstromingen te verwerken. Zo stonden in de kuststad Nha Trang deze week complete woonblokken onder water. En rond hooggelegen bergpassen bij het toeristische Da Lat vonden dodelijke aardverschuivingen plaats.
Reddingswerkers haalden vrijdag mensen uit boomtoppen en van daken van huizen, terwijl het water in sommige gebieden wel iets begon te zakken, meldden de staatsmedia.
Volgens de regering blijven meerdere snelwegen onbegaanbaar en zitten 300.000 mensen nog zonder stroom. Eerder hadden meer dan een miljoen mensen geen elektriciteit.
