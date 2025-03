Verstappen vierde in kwalificatie GP China, pole voor Piastri

SHANGHAI (ANP) - Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats in de Grote Prijs van China. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 moest in de kwalificatie drie coureurs voor zich dulden.

Oscar Piastri veroverde poleposition op het circuit van Shanghai. Hij klokte 1.30,641 in zijn McLaren. George Russell van Mercedes reed de tweede tijd; hij gaf slechts 0,082 seconde toe op Piastri. Lando Norris van McLaren zette de derde tijd neer. Hij was een fractie sneller dan Verstappen, die in zijn Red Bull bijna twee tienden langzamer was dan Piastri.

Verstappen eindigde eerder zaterdag als derde in de sprintrace achter winnaar Lewis Hamilton van Ferrari. De Limburger verdiende 6 punten voor het kampioenschap en kwam op 24 punten, slechts 2 minder dan Norris. De winnaar van de openingsrace in Australië scoorde 1 punt met zijn achtste plaats in de sprintrace.