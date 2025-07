Verstappen vierde in kwalificatie Spa, pole voor Norris

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen begint zondag de Grote Prijs van België vanaf de vierde startpositie. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull slaagde er in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps niet in de poleposition te veroveren.

Die eerste startplek verdiende Lando Norris van McLaren met de snelste ronde van allemaal. Kampioenschapsleider Oscar Piastri reed in zijn McLaren de tweede tijd, terwijl Charles Leclerc de derde tijd neerzette in zijn Ferrari. De Monegask was drie duizendsten sneller dan Verstappen.

De Limburger wist eerder zaterdag wel de sprintrace te winnen. Een geslaagde inhaalactie in de eerste ronde bij Piastri bleek cruciaal voor de overwinning.

Voorgaande jaren

Verstappen eindigde vorig jaar in de GP van België als vierde op zijn favoriete baan, maar de drie jaar ervoor was hij de beste. Lewis Hamilton (Ferrari), de winnaar van vorig jaar, werd nu al uitgeschakeld in de eerste kwalificatiesessie en start zondag vanaf de zestiende plaats. De Japanner Yuki Tsunoda liet eindelijk weer een glimp van zijn mogelijkheden zien. Hij eindigde in zijn Red Bull als zevende in de kwalificatie.

Verstappen reed met een iets andere afstelling dan in de sprintrace, maar die leverde hem niet het gewenste voordeel op. Hij was steeds minder snel dan de McLarens van Piastri en Norris. De laatste poging om alsnog een snelle ronde te rijden ging in het begin al mis bij Verstappen. "Geen grip", riep hij over de boordradio. Hij gaf uiteindelijk 0,341 seconden toe op Norris.