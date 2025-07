Sprinter Groves wint rit in Tour na solo, Van den Broek tweede

PONTARLIER (ANP) - De Australiër Kaden Groves heeft zaterdag de twintigste en voorlaatste etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een heuvelrit door de Jura van Nantua naar Pontarlier. De sprinter van Alpecin-Deceuninck ging er ruim 16 kilometer voor de finish vanuit een kopgroep alleen vandoor en hield het vol tot de streep. De Nederlander Frank van den Broek finishte op een kleine minuut als tweede, diens landgenoot Pascal Eenkhoorn als derde.

Het betekende de derde ritzege voor het Belgische team waarvan eerder de Belg Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel de eerste twee ritten wonnen. Beiden zijn al lang thuis: Philipsen na een val, Van der Poel door een longontsteking.

De 26-jarige Groves won eerder al zeven etappes in de Vuelta en twee in de Giro d'Italia en debuteerde dit jaar in de Tour.