Verstappen vierde op zijn thuisbaan in Spa, zege voor Piastri

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen heeft op zijn favoriete circuit op Spa-Francorchamps geen hoofdrol kunnen vertolken in de Grote Prijs van België. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull in de Formule 1 kwam als vierde over de finish. Dat was ook zijn startpositie.

De Limburger was op zijn thuisbaan niet opgewassen tegen de dominante coureurs van McLaren. Oscar Piastri won de race, Lando Norris eindigde op luttele seconden achterstand als tweede. Charles Leclerc in zijn Ferrari was ook nog sneller dan Verstappen.

Piastri boekte zijn zesde zege van het seizoen en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap van de Formule 1. Verstappen handhaafde zich op de derde plaats.

Regenbuien

De Grote Prijs van België begon bijna anderhalf uur later dan gepland door regenbuien in de Ardennen. De wedstrijdleiding vond het niet veilig om de coureurs de natte baan op te sturen en wachtte tot het droog was.

De start week ook af van de normale gang van zaken. Het werd een zogeheten rollende start na vijf ronden achter de safetycar. Norris, die van pole startte, leek in het voordeel omdat hij het beste zicht had, maar de Brit liet zich verrassen door zijn teamgenoot. Piastri ging op het rechte stuk op Eau Rouge en Kemmel gedurfd voorbij Norris en nam de leiding.

Verstappen was vooraf al niet heel positief over zijn kansen. Hij achtte zelf de derde plaats maximaal haalbaar, ondanks zijn zege in de sprintrace op zaterdag. Hij won die korte wedstrijd dankzij een slimme afstelling van zijn Red Bull. De Nederlander kon toen met een hogere topsnelheid de McLarens aftroeven.

Hoofdrace

Voor de hoofdrace bood die aanpak geen soelaas. De Nederlander had op het natte asfalt meer grip nodig om de bochten goed te kunnen nemen. Maar met een lagere topsnelheid was Verstappen zelfs niet in staat Leclerc te bedreigen, ook al kwam hij af en toe gevaarlijk dichtbij.

Na dertien van de 44 ronden maakten de coureurs de wissel van regenbanden naar droogweerbanden. De volgorde in de wedstrijd bleef hetzelfde. Norris reed wel op een andere band dan Piastri en de Brit hoopte daar voordeel uit te halen. Tegen het einde van de race liep hij inderdaad in, maar de Australiër hield stand.

Opvallend nog was de prestatie van Lewis Hamilton, die in zijn Ferrari vanuit de pitstraat was begonnen en dankzij een reeks inhaalacties als zevende finishte.