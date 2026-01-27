Verstappen voor het eerst circuit op met nieuwe RB22

BARCELONA (ANP) - Max Verstappen heeft zich dinsdag op het Formule 1-circuit in Barcelona voor het eerst laten zien in de nieuwe RB22. De viervoudige wereldkampioen van Red Bull nam tijdens de tweede besloten testdag plaats achter het stuur. Na het verliezen van zijn wereldtitel deed hij dat met nummer 3 op de auto in plaats van nummer 1.

De testdagen in Barcelona duren tot en met vrijdag. Ze zijn besloten en bedoeld om de teams de gelegenheid te geven hun compleet veranderde auto's uit te proberen. De teams mogen op drie van de vijf dagen rijden. Na Barcelona zijn er nog twee officiële testsessies in Bahrein (11-13 februari en 18-20 februari), alvorens het seizoen op 8 maart begint met de Grote Prijs van Australië.

Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar nam maandag al plaats in de auto. De Fransman sprak van een "erg productieve" sessie. "We hadden slechts kleine problemen, wat best indrukwekkend is, aangezien het onze eerste dag met onze eigen motor is. Het verliep zeker soepel."