Stop met ‘uitrusten’: zo krijg je je energie terug in de avond

Je komt thuis, ploft neer en voor je het weet zit je weer te staren naar het scherm. Bord op schoot, afstandsbediening in de hand, het brein op standby. Elke avond hetzelfde ritueel. Half Nederland leeft na vijven in een soort waakcoma, terwijl de uren ongemerkt wegtikken. Comfortabel, maar zelden bevredigend.

Het probleem is niet dat we moe zijn. Het probleem is dat we onze avonden laten gijzelen door gemak. De bank wint altijd, want die vraagt niets van je. Maar precies dát zorgt voor dat knagende gevoel dat je dagen bestaan uit werken, eten en wachten tot je weer mag slapen. Wil je niet eindigen als je ouders, die veertig jaar lang hetzelfde riedeltje herhaalden, dan moet je nu ingrijpen. En hard ook.

Inschrijven

De oplossing begint met jezelf dwingen. Letterlijk. Schrijf je in voor een sportklasje, een cursus of iets anders waar mensen op je rekenen. Want als de keuze is tussen Netflix en niksdoen, dan wint Netflix. Maar als er een instructeur staat te wachten en je al hebt betaald, zul je zien dat die vermoeidheid met gemak kan worden overwonnen.

Daar hoort ook een digitale schop onder je kont bij. Een schermvrij venster tussen zes en acht uur. Geen smartphone, geen tablet, geen tv. Dat voelt eerst ongemakkelijk, bijna leeg. Maar je zult zien dat er juist ruimte ontstaat voor een gesprek, een wandeling, een maaltijd die meer is dan iets uit de magnetron-sectie van de supermarkt.

Word amateur

Daarnaast: word weer amateur. Op je werk moet je alles kunnen, thuis mag je weer falen. Gitaar leren, een taal oppakken, padel leren; ga iets doen waar je slecht in bent. Het maakt je hoofd losser en je avonden rijker.

Ook helpt het om uit je eigen bubbel te stappen. Vrijwilligerswerk klinkt als extra belasting, maar voelt juist licht. Het relativeert. Net als doordeweeks iets leuks plannen. Dinsdag is het nieuwe zaterdag. Plan het op tijd, want staat er na vijven niks op de agenda, dan lokt de bank weer.

Zeg vaker ja

Claim tot slot een vast avondritueel dat alleen van jou is. En zeg vaker ja na vijven. Op vragen als "Wil je een biertje doen?" of "Zullen we naar die lezing gaan?" is ja meestal het betere antwoord.

Tv-kijken mag best, maar met een plan. Niet zappen, maar kiezen voor kwaliteit. Energie is niet iets waar je op wacht; energie maak je aan door leuke dingen te plannen. Je toekomstige zelf zal je dankbaar zijn voor avonden die niet telkens bestaan uit het staren naar een interactieve muur.