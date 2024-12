Verstappen weet zeker dat concurrentie regels overtrad

AMSTERDAM (ANP) - Max Verstappen is ervan overtuigd dat concurrerende teams in de Formule 1 afgelopen seizoen de regels hebben overtreden. Dat zegt de viervoudig wereldkampioen in een eindejaarsinterview met De Telegraaf. "Er zijn dingen op de achtergrond gebeurd, waardoor we in bepaalde races totaal geen kans hadden. Dat weet ik zeker, maar niemand zal dat ooit toegeven", aldus de coureur van Red Bull.

Bekend is dat McLaren, de renstal van de Brit Lando Norris, gedurende het seizoen op last van de mondiale autosportbond FIA de achtervleugel moest aanpassen. Red Bull meende dat McLaren en Mercedes, het team van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, ook voordeel hadden van flexibele voorvleugels, maar FIA zag daar geen illegale praktijken. Red Bull werd zelf ook verdacht van een verboden truc. McLaren beweerde dat Verstappen met een bepaald mechanisme de hoogte van de vloer van zijn auto kon verstellen.

De Nederlander kende een sterke start met zeven overwinningen in tien races, maar bleef daarna tien races zonder winst. Verstappen klaagde veelvuldig over het gebrek aan balans en zag dat de concurrenten van McLaren, Ferrari en ook Mercedes hem in snelheid overtroffen op veel circuits. "Ik heb dit jaar veel aan mijn ervaring gehad. Rustig blijven, niet gaan forceren, goed communiceren met het team en hard blijven werken. Dat is voor mij de kern."

Verstappen benadrukt in het interview nogmaals dat Red Bull deze winter hard moet werken aan een betere auto. "Als we zo doorgaan, word ik volgend jaar geen kampioen. Zo simpel is het. We moeten echt stappen maken om komend seizoen competitief te zijn. Dat weten we allemaal", zegt Verstappen. "Ik vertrouw erop dat het team de balansproblemen van afgelopen seizoen kan verhelpen. We weten dat het beter moet over de kerbstones, hobbels en in de langzame bochten. Dat zijn over het algemeen onze zwakke punten. Als we dan alsnog worden verslagen, zal dat op basis van pure snelheid zijn."