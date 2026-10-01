ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voedselprijzen schieten wereldwijd omhoog

Economie
door anp
bijgewerkt om
anp011026074 1
Volg ons op Google Nieuws
De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds de oorlog in Oekraïne begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de tien belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13 procent. Dat was de grootste stijging in een kwartaal sinds maart 2022.
Door de toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied de afgelopen maanden steeds meer onder druk te staan. Deze regio is een belangrijke wereldwijde leverancier van granen en andere gewassen. Daardoor zijn de voorraden kleiner geworden en zijn kopers in Azië en Afrika, die afhankelijk zijn van import, op zoek gegaan naar andere leveranciers. Daardoor lopen de prijzen verder op.
Ook ongunstige weersomstandigheden spelen mee. Dit verstoort de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden, van de Verenigde Staten tot Europa.

Lees ook

Wéér listeria in kaas: vijf besmettingen in twee weken, en dit is waarom zachte kaas zo kwetsbaar isWéér listeria in kaas: vijf besmettingen in twee weken, en dit is waarom zachte kaas zo kwetsbaar is
Feit of fabel: champignons mag je niet wassen? Waarom je al jaren voor niks je best doet met een borsteltjeFeit of fabel: champignons mag je niet wassen? Waarom je al jaren voor niks je best doet met een borsteltje
Spinazie is de nieuwe gifkampioen: op geen enkele groente zit meer landbouwgifSpinazie is de nieuwe gifkampioen: op geen enkele groente zit meer landbouwgif
loading

POPULAIR NIEUWS

127105376_m

Zo haal je de witte waas eenvoudig van je glazen af

ANP-557548277

Paulien Cornelisse (50) overleden

anp300926143 1

VVD wil proberen kleine spaarder te ontzien bij oplossing box 3

ierland verplicht gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten1684765720

Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt kankerrisico

Energie-besparen-101-tips

Ook met een middeninkomen kun je vanaf 4 januari tot €1.800 uit het Noodfonds Energie krijgen: zo reken je uit of jij recht hebt

36384527_m

Matchmaker waarschuwt: dit is waarom zoveel singles de liefde niet vinden

Loading