Verstappen zal zich race in Las Vegas later niet herinneren

LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen gaat zich de race in Las Vegas waar hij de vierde wereldtitel op rij behaalde, later niet meer herinneren. "Behalve de titel dan, deze race was niets bijzonders", zei hij bij Viaplay over zijn vijfde plaats waarmee hij concurrent Lando Norris voorbleef. "Als ik over twintig jaar terugkijk, gaat Las Vegas 2024 niet meer tevoorschijn komen."

De Red Bull-coureur keek ook terug op de "momenten dat het leek dat we er niet goed voorstonden". "We hadden de snelheid niet. Dat is frustrerend, maar het heeft geen zin daar boos over te worden. Rond de grand prix in Monza ging de voorsprong snel achteruit. Maar om kampioen te worden moet je constant zijn", zei Verstappen die eraan toevoegde dat zijn concurrenten dat niet altijd zijn geweest. "Ik ben blij dat ik het heb laten zien in een auto die niet altijd de snelste was."