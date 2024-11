Hermans noemt afspraken klimaattop 'ambitieus en haalbaar'

Klimaatminister Sophie Hermans is blij dat de klimaattop in Bakoe tot "goede afspraken" heeft geleid. De 300 miljard dollar aan klimaatfinanciering van rijke naar arme landen waarover de deelnemers na lang onderhandelen overeenstemming hebben bereikt, vindt zij "een ambitieus én een haalbaar bedrag".

"Het was een zwaar proces deze weken in Bakoe", aldus Hermans in een verklaring. Zij stelt vast dat de belangen ver uiteen lagen en dat het overleg soms "gefrustreerd" werd door landen die nauwelijks wilden bewegen. "Daarom is het zo betekenisvol dat er een akkoord is. Er bleek uiteindelijk een grote bereidwilligheid om er samen uit te komen."

Tegelijkertijd erkent de minister dat arme landen meer geld nodig hebben om zich te wapenen tegen klimaatverandering en zelf de omslag te maken naar hernieuwbare energie. Maar de 1300 miljard dollar waarom gevraagd werd "kan niet alleen door donoren worden opgebracht". Dat is ook aan overheden in ontwikkelingslanden en opkomende economieën zelf, vindt zij.