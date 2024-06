Verstappen zaterdag vanaf pole bij sprintrace in Oostenrijk

SPIELBERG (ANP) - Max Verstappen start zaterdag vanaf poleposition bij de sprintrace in Oostenrijk. De coureur van Red Bull was vrijdag overtuigend de snelste bij de sprintkwalificatie op het thuiscircuit van Red Bull.

Verstappen moest het in de eerste run van de laatste sector hebben. Daarin pakte Verstappen drie tienden op de Brit George Russell van Mercedes en deelde hij zo een eerste tik uit aan de concurrentie. In het tweede deel was hij de snelste.

Die goede vorm trok hij door naar het derde en laatste kwalificatiedeel. De Nederlander liet met een tijd van 1.04.686 beide McLaren-coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, achter zich.

Alonso

De 42-jarige Fernando Alonso kende een slechte sprintkwalificatie op de Red Bull Ring. Hij sneuvelde met zijn Aston Martin in het tweede kwalificatiedeel, net als zijn teamgenoot Lance Stroll. Lewis Hamilton van Mercedes redde het wel, ondanks dat hij in de eerste run nog door het grind ging. Hij start zaterdag vanaf plek zes.

Zaterdag begint de sprintrace om 12.00 uur. De kwalificatie voor de Grote Prijs is daarna om 16.00 uur. De race is zondag en begint om 15.00 uur. Verstappen won de Grand Prix vorig jaar.