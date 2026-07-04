Verstappen zesde bij sprintrace op Silverstone, Antonelli wint

SILVERSTONE (ANP) - Max Verstappen is als zesde geëindigd in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 28-jarige Red Bull-coureur moest de zege in de korte race op het circuit van Silverstone laten aan de Italiaan Kimi Antonelli in de Mercedes. De Brit Lewis Hamilton in de Ferrari werd tweede en de Britse wereldkampioen Lando Norris in de McLaren derde.

Antonelli liep met zijn zege verder uit in het wereldkampioenschap. Hij leidt met 179 punten voor zijn teamgenoot George Russell (136) en Hamilton (132). Verstappen staat zevende met 76 punten.

Verstappen kende een slechte start in de sprintrace. Hij kwam moeizaam weg en zakte van de derde naar de zesde plaats. Zijn teamgenoot bij Red Bull, Isack Hadjar, overkwam hetzelfde. Die viel van de achtste naar de twaalfde plek terug. Hamilton behield de leiding voor Antonelli. In de openingsfase met veel inhaalacties knokte Verstappen zich terug naar de vierde plaats. Hij passeerde Russell, die kort daarvoor met een knappe inhaalactie van de vijfde naar de derde plek was gegaan, maar ook weer terugviel.

Verstappen kon daarna niet voorbij aan Norris, die derde lag. Hij werd vervolgens ingehaald door Russell en Charles Leclerc in de Ferrari. In de Red Bull kon hij het tempo van de Mercedes en Ferrari niet bijhouden en moest op enige afstand genoegen nemen met de zesde plaats. Antonelli was Hamilton ondertussen voorbijgegaan en reed onbedreigd naar zijn eerste zege in een sprintrace dit seizoen.