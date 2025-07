Verstappen zet tweede tijd neer in enige training GP België

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen heeft in de vrije training voor de Grote Prijs van België de tweede tijd gereden in zijn Red Bull. De viervoudig wereldkampioen was op de zachte band in zijn snelste ronde 0,404 seconde langzamer dan kampioenschapsleider Oscar Piastri, die in zijn McLaren de beste tijd noteerde op het circuit van Spa-Francorchamps. Lando Norris klokte de derde tijd in zijn McLaren. De Brit gaf 0,504 seconde toe op zijn Australische teamgenoot.

Het was de enige vrije training dit weekeinde, want de dertiende ronde van het kampioenschap bevat een sprintrace op zaterdag. Het betekent dat de coureurs later vrijdag (16.30 uur) een kwalificatie voor de sprint rijden en zaterdag (12.00 uur) beginnen met een korte race over 100 kilometer. De zaterdag wordt afgesloten met een kwalificatie voor de hoofdrace op zondag.