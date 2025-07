Tourorganisatie verhoogt tijdslimiet in ingekorte etappe

ALBERTVILLE (ANP/Belga) - De Tourorganisatie en de jury hebben de tijdslimiet voor de ingekorte negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk opgehoogd. De limiet is verhoogd naar 21 procent van de tijd van de winnaar, bevestigt de persdienst van de Tour.

De etappe van Albertville naar La Plagne is ingekort vanwege een uitbraak van een veeziekte vlakbij de Col des Saisies. In de 129,9 kilometer lange etappe van Albertville naar La Plagne was die klim opgenomen, maar die is geschrapt om het getroffen gebied te vermijden. De renners moeten wel nog over de Col du Pré en de slotklim naar La Plagne.

De Tourorganisatie verhoogde eerder de tijdslimiet in de klimtijdrit naar Peyragudes. Daardoor kwamen er geen renners buiten de tijd binnen.