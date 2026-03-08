Verstappen ziet ondanks inhaalrace 'niet veel positiefs'

MELBOURNE (ANP) - Max Verstappen begon als twintigste en eindigde als zesde in de Grote Prijs van Australië, maar die inhaalrace kon de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 maar weinig bekoren. "Er zijn niet heel veel positieve dingen te melden, om eerlijk te zijn. Niet over de auto en ook niet over mijn gevoel", zei de coureur van Red Bull na afloop van de openingsrace van het seizoen bij Viaplay.

Verstappen is een van de grootste criticasters van de nieuwe technische regels. Hij liet al veelvuldig weten niets te hebben met de nieuwe motor, die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Ook na de race in Melbourne zag hij geen lichtpuntjes. "Ik zie ze niet", zei hij.

Verstappen hekelde opnieuw het managen van de batterij. De coureurs moeten continu zorgen dat die voldoende is opgeladen. "Het was chaos. Ik ben sneller dan de auto's in het middenveld, dus kon ook beter inhalen. Maar ik zag wel veel Mario Kart-achtige dingen. Je haalt in op de rechte stukken, maar je kunt meteen weer worden ingehaald. Het gaat maar op en neer."