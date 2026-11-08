Verstappen zint op inhaalrace vanaf laatste startrij Interlagos

SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen gaat er alles aan doen om zondag (18.00 uur Nederlandse tijd) zoveel mogelijk coureurs in te halen in de Grote Prijs van São Paulo. "Ik heb al vaker moeilijke omstandigheden doorstaan, dus laten we maar zien wat er mogelijk is", zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 in een persbulletin van zijn team Red Bull.

Verstappen rijdt op het circuit van Interlagos met een nieuwe motor en door de gridstraf die hij daarvoor kreeg, start hij vanaf de achterste rij op de 21e plaats. "Het wordt een uitdaging. Omdat we dit jaar gebruikmaken van een 'inhaalmodus' (overtake mode) in plaats van DRS, is het wellicht minder eenvoudig om door het veld naar voren te rijden dan in voorgaande seizoenen, maar ik zal er alles aan doen om plaatsen goed te maken en zoveel mogelijk punten te scoren."

Verstappen zegevierde al drie keer in de GP van São Paulo, waarbij die van 2024 een memorabele was; hij startte in een regenrace als zeventiende en reed vanaf die plek naar de winst.