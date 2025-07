Vierde ATP-titel voor Canadese tennisser Shapovalov

LOS CABOS (ANP) - Tennisser Denis Shapovalov heeft voor de vierde keer een ATP-toernooi op zijn naam geschreven. De 26-jarige Canadees won in de finale in Los Cabos in Mexico met 6-4 6-2 van de Amerikaan Aleksandar Kovacevic. De partij duurde 1 uur en 15 minuten.

Shapovalov verloor het hele toernooi geen enkele set. Eerder dit jaar was hij al de beste in Dallas. Zijn twee andere titels pakte de huidige nummer 33 van de wereld in Stockholm (2019) en Belgrado (2024).

Kovacevic, die ook 26 jaar is, wacht nog op zijn eerste toernooizege op het hoogste niveau.