Vijf beachkoppels naar achtste finales EK in Düsseldorf

DÜSSELDORF (ANP) - Vijf Nederlandse beachvolleybalteams hebben zich donderdag bij de EK in Düsseldorf geplaatst voor de achtste finales. Alleen Stefan Boermans en Yorick de Groot deden dat rechtstreeks als groepswinnaar.

Boermans en De Groot ontliepen de tussenronde door ook de Engelse broers Joaquin en Javier Bello te verslaan: 15-21 14-21. Alexander Brouwer en Steven van de Velde verloren in de poule van de Zweedse olympisch kampioenen David Ahman en Jonatan Hellvig, maar rekenden daarna in de tussenronde af met de Portugezen João Pedrosa en Hugo Campos: 17-21 21-15 19-17. Matthew Immers en Ruben Penninga overleefden de tussenronde door de Tsjechen Sepka en Sedlak in twee sets te verslaan: 21-19 21-18.

Bij de vrouwen versloegen Emi van Driel en Wies Bekhuis in de tussenronde het Tsjechische koppel Neuschaeferova/Stochlova: 21-16 11-21 15-9. Mila Konink en de ervaren Raïsa Schoon plaatsten zich voor de tussenronde door de Zwitserse Tanja Hüberli, winnares van olympisch brons, en haar nieuwe partner Leona Kernen in twee sets te verslaan: 12-21 19-21. Voor Noa Sonneville en Brecht Piersma eindigde het toernooi met een nederlaag tegen het Poolse koppel Lunio/Ciezkowska.