Russisch ruimteagentschap meldt verlenging samenwerking met VS

HOUSTON (ANP/AFP) - Het hoofd van het Russische ruimteagentschap Roskosmos, Dmitri Bakanov, meldt dat de samenwerking met de Verenigde Staten bij het Internationale Ruimtestation ISS wordt verlengd tot 2028. Bakanov was deze week in de VS voor een gesprek met de leiding van de NASA. Zo'n overleg had sinds 2018 niet meer plaatsgevonden.

"Het gesprek ging goed", zei Bakanov tegen staatsomroep TASS. "We hebben afgesproken om tot 2028 aan het ISS te blijven werken."

Het ISS werd opgezet door Rusland, de VS, Europa en Japan. De eerste module werd gelanceerd in 1998 en het was de bedoeling dat het ruimtestation tot 2024 in gebruik zou blijven. Maar de NASA zei eerder al dat het ISS kon blijven functioneren tot 2030.

Het ruimteprogramma was de laatste jaren een van de weinige gebieden waarin de Amerikanen en de Russen nog samenwerkten. Na de Russische invasie in Oekraïne werden veel projecten stopgezet en bereikte de relatie tussen de twee landen een dieptepunt.