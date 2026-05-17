ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vingegaard boekt tweede ritzege Giro, Eulálio behoudt roze trui

Sport
door anp
zondag, 17 mei 2026 om 17:35
anp170526097 1
CORNO ALLE SCALE (ANP) - Wielrenner Jonas Vingegaard heeft zijn tweede etappezege geboekt in de Giro d'Italia. De Deen van Visma - Lease a Bike versloeg in de negende etappe van Cervia naar Corno Alle Scale concurrent Felix Gall uit Oostenrijk op de slotklim. Thymen Arensman eindigde als vierde vlak achter Vingegaards ploeggenoot Davide Piganzoli uit Italië.
Vingegaard won afgelopen vrijdag eerder de zevende etappe op Blockhaus. Voor de Deen is het de achtste overwinning van dit seizoen. De roze leiderstrui blijft in het bezit van de Portugees Afonso Eulálio, die als vijfde binnenkwam.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Pensioen ineens 20% hoger – tot je zorgtoeslag wegvalt

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

Scherm­afbeelding 2026-05-17 om 07.14.37

Hoe Dara het Songfestival won: een strijdlied over angst, schaamte en rebellie

anp170526033 1

Ebola-uitbraak Congo en Oeganda is wereldwijde noodsituatie

anp160526124 1

België eist stemming over songfestival, anders geen deelname

220453674_m

Ben jij een slechte luisteraar? Dat komt mogelijk omdat je zo slim bent

Loading