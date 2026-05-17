Vingegaard boekt tweede ritzege Giro, Eulálio behoudt roze trui

CORNO ALLE SCALE (ANP) - Wielrenner Jonas Vingegaard heeft zijn tweede etappezege geboekt in de Giro d'Italia. De Deen van Visma - Lease a Bike versloeg in de negende etappe van Cervia naar Corno Alle Scale concurrent Felix Gall uit Oostenrijk op de slotklim. Thymen Arensman eindigde als vierde vlak achter Vingegaards ploeggenoot Davide Piganzoli uit Italië.

Vingegaard won afgelopen vrijdag eerder de zevende etappe op Blockhaus. Voor de Deen is het de achtste overwinning van dit seizoen. De roze leiderstrui blijft in het bezit van de Portugees Afonso Eulálio, die als vijfde binnenkwam.