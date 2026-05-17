Di Giannantonio wint GP van Catalonië na chaotische race

BARCELONA (ANP/AFP) - Motorcoureur Fabio Di Giannantonio heeft in de MotoGP de Grote Prijs van Catalonië gewonnen. De Italiaanse Ducati-rijder bleef de Spanjaarden Joan Mir en Fermín Aldeguer voor na een chaotische race, die werd stilgelegd na een zware crash van de Spanjaard Álex Márquez, die naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Bij de herstart was er meteen een crash van de Fransman Johann Zarco en kwam er opnieuw een rode vlag. Pedro Acosta leidde na de tweede herstart, maar zag in de slotfase Di Giannantonio voorbijkomen. Acosta ging zelf nog onderuit.

Marco Bezzecchi behoudt de leiding in het WK-klassement met 140 punten. Di Giannantonio staat na zijn eerste zege in bijna drie jaar derde met 116 punten. Jorge Martín heeft 127 punten.

In de Moto2 bleven Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh buiten de WK-punten. Veijer, die als tweede op de startrij stond maar een slechte start kende, finishte niet. Van den Goorbergh eindigde als negentiende. De zege ging naar de Spanjaard Manuel González.