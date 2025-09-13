ECONOMIE
Vingegaard juicht voorzichtig om derde eindzege in grote ronde

Sport
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 18:19
anp130925119 1
PUERTO DE NAVACERRADA (ANP) - Jonas Vingegaard durfde na zijn zege in de voorlaatste etappe van de Vuelta voorzichtig te concluderen dat de eindoverwinning binnen was. "Natuurlijk komt er nog een rit, maar normaal gesproken verandert er niets meer in het klassement", glunderde de 28-jarige Deen van Visma - Lease a Bike nadat hij op de steile slotklim boven skioord Puerto de Navacerrada was weggereden bij zijn medekoplopers. Na twee eindzeges in de Tour de France mag Vingegaard de Vuelta op zijn erelijst bijschrijven.
"Ik begin me beter te voelen. Het ging niet de hele Vuelta goed met me", vertelde Vingegaard in het flashinterview na zijn derde ritzege. "Ik had er graag meer gewonnen: in Bilbao, op de Angliru. Maar deze klim is ook speciaal", vertelde hij op de top van de Bola del Mundo. In Bilbao verstoorden pro-Palestijnse demonstranten de rit en werd er niet gefinisht. Op de Angliru kwam hij tekort tegen João Almeida, de Portugees die de Vuelta als tweede gaat afsluiten. Vingegaard: "Ik ben blij hoe het team me heeft bijgestaan. Zonder hen was het niet gelukt."
Vingegaard bleef zaterdag lang in het wiel van Almeida en diens Australische ploeggenoot Jay Vine. "Zij reden een behoorlijk tempo, maar ik voelde dat ik nog niet op mijn limiet zat. De laatste honderden meters waren ongelooflijk zwaar. Ik reed nog bijna de hekken in."
Ook ploegleider Grischa Niermann concludeerde dat de eindzege normaal gesproken binnen is. "Het is een mooie prestatie van de hele ploeg. Jonas heeft de afgelopen weken niet altijd zijn beste niveau gehaald, maar hij was met zijn drie ritzeges wel de terechte winnaar." Visma - Lease a Bike won dit jaar met de Brit Simon Yates al de Giro d'Italia, terwijl Vingegaard tweede werd in de Tour de France achter de Sloveen Tadej Pogacar.
