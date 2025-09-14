ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vingegaard wint door pro-Palestijns protest verstoorde Vuelta

Sport
door anp
zondag, 14 september 2025 om 18:50
anp140925116 1
MADRID (ANP) - De Deen Jonas Vingegaard heeft na twee eindzeges in de Tour de France ook de Vuelta op zijn erelijst staan. De Spaanse rittenkoers kreeg geen feestelijk einde. Pro-Palestijnse demonstranten verhinderden met een blokkade dat de 21e en laatste etappe kon worden uitgereden.
De actievoerders hadden in Madrid bezit genomen van de weg, waardoor het peloton moest stoppen. Daarmee kwam een vroegtijdig einde aan een wedstrijd die drie weken te maken had met acties, gericht tegen de deelname van wielerploeg Israel - Premier Tech.
De elfde etappe in het Baskische Bilbao kreeg door de actievoerders, die de finishstraat bezet hielden, uiteindelijk geen ritwinnaar. Vanwege acties en veiligheidsredenen werd daarna een aantal etappes ingekort.
De protesten zijn een reactie op de gewelddaden van het Israëlische leger in Gaza, waarbij al tienduizenden doden vielen.
loading

POPULAIR NIEUWS

107096506_m

Met deze simpele dagelijkse gewoonte kan je chronische rugpijn voorkomen

ANP-436726789

Zo lossen de landen om ons heen het probleem met wolven op

Scherm­afbeelding 2025-09-14 om 08.01.34

Het bestaat nog: zinnige politieke interviews. Henri Bontenbal praat met Dijkhoff en Segers

ANP-514269573

Kramp door het sporten heeft mogelijk een heel andere oorzaak dan je denkt

2017-05-10T100257Z_1_LYNXMPED490MZ_RTROPTP_2_BRITAIN-DIAMOND

Nep is ook echt: waarom de tijd van echte diamanten voorbij is

anp140925060 1

Halsema wijst op grenzen artistieke vrijheid na optreden Vylan

Loading