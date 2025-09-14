Vingegaard wint door pro-Palestijns protest verstoorde Vuelta

MADRID (ANP) - De Deen Jonas Vingegaard heeft na twee eindzeges in de Tour de France ook de Vuelta op zijn erelijst staan. De Spaanse rittenkoers kreeg geen feestelijk einde. Pro-Palestijnse demonstranten verhinderden met een blokkade dat de 21e en laatste etappe kon worden uitgereden.

De actievoerders hadden in Madrid bezit genomen van de weg, waardoor het peloton moest stoppen. Daarmee kwam een vroegtijdig einde aan een wedstrijd die drie weken te maken had met acties, gericht tegen de deelname van wielerploeg Israel - Premier Tech.

De elfde etappe in het Baskische Bilbao kreeg door de actievoerders, die de finishstraat bezet hielden, uiteindelijk geen ritwinnaar. Vanwege acties en veiligheidsredenen werd daarna een aantal etappes ingekort.

De protesten zijn een reactie op de gewelddaden van het Israëlische leger in Gaza, waarbij al tienduizenden doden vielen.