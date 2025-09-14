Vingegaard wint na twee keer de Tour nu ook de Vuelta

MADRID (ANP) - De Deen Jonas Vingegaard heeft na twee eindzeges in de Tour de France ook de Vuelta op zijn erelijst staan. De laatste etappe van de Spaanse rittenkoers, met finish in Madrid, kwam voortijdig tot een einde toen pro-Palestijnse demonstranten in Madrid massaal de weg blokkeerden. De organisatie besloot dat verder fietsen niet meer mogelijk was.

De Deense kopman van de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike won drie ritten en had de afgelopen weken eigenlijk alleen João Almeida als concurrent voor de eindzege. De Portugees van UAE Team Emirates had een sterke ploeg om zich heen, maar tot een serieuze aanval kwam het niet. Wel won Almeida de prestigieuze bergrit naar de top van de Angliru, waar alleen Vingegaard zijn wiel kon houden. In de regelmatig door actievoerders gehinderde Vuelta eindigde de Brit Tom Pidcock als derde.

Vingegaard, winnaar van de Tour in 2022 en 2023 en dit jaar tweede achter de Sloveen Tadej Pogacar, startte als favoriet in Spanje waar vooral veel werd verwacht van Juan Ayuso. Maar de 22-jarige Spanjaard van UAE Team Emirates verloor al snel veel tijd en bleek ook een conflict te hebben met zijn ploegleiding. Tijdens de Vuelta werd bekend dat zijn contract na dit seizoen wordt ontbonden. Ayuso won nog wel twee ritten, maar voor het klassement was Almeida de man die het Vingegaard lastig moest maken.

Verschil

Groot werd het verschil tussen de 27-jarige Portugees en de één jaar oudere Vingegaard nooit. De Deen kreeg te maken met een verkoudheid en klampte meestal aan om zo zijn voorsprong te verdedigen. Zaterdag, in de voorlaatste etappe, was Vingegaard redelijk hersteld en liet hij op de slotklim nog even zien de beste klimmer in de ronde te zijn. Niemand kon hem volgen toen hij op de Bola del Mundo aanviel en een derde ritzege mocht bijschrijven. "Ik ben blij hoe het team me heeft bijgestaan. Zonder hen was het niet gelukt", klonk de Deen als altijd bescheiden.

Ook voor Visma - Lease a Bike betekende zijn succes in de Vuelta een nieuw hoogtepunt. De Nederlandse ploeg won dit jaar met de Brit Simon Yates al de Giro d'Italia.