Visma-kopman Yates blijft kalm en kijkt uit naar bergen in Giro

PADUA (ANP) - Met Simon Yates heeft wielerploeg Visma - Lease a Bike opnieuw een kandidaat om de Giro d'Italia te winnen. De 32-jarige Brit, die deze winter overkwam van Jayco-AlUla, begint dinsdag aan de loodzware slotweek als nummer 2 van het algemeen klassement. "Hij laat het op zich afkomen en weet waar hij mee bezig is", meldde ploegleider Marc Reef op de rustdag telefonisch vanuit Padua aan het ANP.

Simon Yates, wiens tweelingbroer Adam bij concurrent UAE Team Emirates rijdt, was in 2018 al eens dicht bij de eindzege in de Giro, maar werd toen op de voorlaatste dag getroffen door een enorme inzinking. Dat gebeurde op de Colle delle Finestre, een klim die zaterdag in de voorlaatste etappe op het programma staat. Reef: "Daar hebben we het over gehad toen we zijn programma bespraken. Hij zei toen vooral uit te kijken naar die rit."

De ploeg, toen nog onder de naam Jumbo-Visma, won twee jaar geleden de Giro met de Sloveen Primoz Roglic. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft nu de leiding. Yates volgt op 1.20, Del Toro's Spaanse ploeggenoot Juan Ayuso op 1.26.

Valpartijen

Yates stond vooraf niet bij de grootste kanshebbers. Er werd vooral een tweestrijd tussen Ayuso en Roglic voorspeld, maar de Sloveen is door valpartijen al ver achterop geraakt. "We zijn met drie kopmannen gestart: Wout van Aert, Olav Kooij en Yates. We hebben ons niet op het klassement alleen gefocust. Bij het grote publiek draaide het meer om Van Aert en Kooij", denkt Reef, volgens wie Yates het best gedijt in een positie in de schaduw. "Simon heeft twee goede tijdritten gereden en zat altijd op de plek waar hij moest zijn. Veel anderen hebben al eens tegenslag gekend. We hebben hem steeds uit de problemen kunnen houden."

Reef denkt dat de hele top 10 de Giro nog kan winnen. De vraag is of UAE Team Emirates vertrouwt op Del Toro of kiest voor de net iets meer ervaren Ayuso. Ook de Ecuadoraan Richard Carapaz, een oud-winnaar, maakte indruk op Reef. "Eigenlijk begint de strijd om de eindzege nu pas echt. Del Toro heeft eerder al mooie dingen laten zien, maar hoe stabiel is hij over drie weken en hoe gaat hij bijvoorbeeld om met alle verplichtingen rond de rozetruidrager. Natuurlijk kun je het best zo laat mogelijk de leiderstrui pakken, zoals Roglic dat twee jaar geleden deed. Maar je hebt het niet voor het zeggen en moet kansen benutten als die zich aandienen."