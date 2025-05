Tennisster Collins beschouwt Nederland als tweede thuis

PARIJS (ANP) - Danielle Collins (31) kijkt uit naar haar eerste profpartij op Nederlandse bodem. De Amerikaanse tennisster met Nederlandse roots maakt komende maand haar debuut bij het grastoernooi in Den Bosch. "Nederland voelt als een tweede thuis voor mij. Ik ben vaak in Nederland geweest, maar heb er nog nooit getennist. Dit toernooi stond echt op mijn bucketlist", zegt Collins op Roland Garros waar ze ten koste van de Britse Jodie Burrage de tweede ronde bereikte.

Collins is via haar grootmoeder van moederskant verbonden met Nederland. "Onze familie heeft een hele geschiedenis in Nederland. Daarom is Nederland speciaal voor mij. Het is één van mijn favoriete bestemmingen", legt Collins uit, die drie jaar geleden de nummer 7 van de wereldranglijst was. Collins wil op de banen van het Autotron graag in de voetsporen treden van haar vriendin Alison Riske, die het toernooi in Den Bosch in 2019 won. Collins is de huidige nummer 54 van de wereld.