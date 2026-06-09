Visma - Lease a Bike wint ploegentijdrit met Jorgenson

PERREUX (ANP) - De wielrenners van Visma - Lease a Bike hebben de ploegentijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, voorheen het Critérium du Dauphiné, gewonnen. De Amerikaan Matteo Jorgenson was na 28,4 kilometer met start en finish in Perreux 9 seconden sneller dan de Brit Oscar Onley en de Fransman Kévin Vauquelin van Netcompany Ineos.

De Fransman Alex Baudin van EF Education - Easypost behield met de derde tijd, op 29 seconden van Visma, de leiding in het algemeen klassement. De Franse etappekoers duurt tot en met zondag.