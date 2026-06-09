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Visma - Lease a Bike wint ploegentijdrit met Jorgenson

Sport
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 17:21
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PERREUX (ANP) - De wielrenners van Visma - Lease a Bike hebben de ploegentijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, voorheen het Critérium du Dauphiné, gewonnen. De Amerikaan Matteo Jorgenson was na 28,4 kilometer met start en finish in Perreux 9 seconden sneller dan de Brit Oscar Onley en de Fransman Kévin Vauquelin van Netcompany Ineos.
De Fransman Alex Baudin van EF Education - Easypost behield met de derde tijd, op 29 seconden van Visma, de leiding in het algemeen klassement. De Franse etappekoers duurt tot en met zondag.
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