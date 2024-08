Visma met debutant Van Aert en titelverdediger Kuss naar Vuelta

DEN BOSCH (ANP) - De Belgische renner Wout van Aert van Visma - Lease a Bike maakt vanaf zaterdag zijn debuut in de Ronde van Spanje. Van Aert is samen met titelverdediger Sepp Kuss uit Amerika aangewezen als kopman van de ploeg.

Van Aerts rol is gericht op het winnen van etappes en het ondersteunen van de klassementrenners Kuss en Cian Uijtdebroeks.

De 29-jarige Belg reed deze zomer de Tour de France en won op de Olympische Spelen de bronzen medaille in de tijdrit. Hij zegt niet vermoeid te zijn. "Tijdens de Tour vond ik tegen het einde pas echt mijn goede benen terug, wat me ook in staat stelde om op de Olympische Spelen een goed resultaat neer te zetten", aldus Van Aert op de website van Visma - Lease a Bike. "Ik voel me zeker niet uitgeblust. Het is natuurlijk afwachten hoe mijn lichaam reageert op het rijden van twee grote rondes in een jaar."

Laatste grote wielerronde Geesink

Behalve Van Aert, Kuss en Uijtdebroeks nemen ook Edoardo Affini, Dylan van Baarle, Steven Kruijswijk, Attila Valter en Robert Gesink namens Visma - Lease a Bike deel aan de Vuelta. Voor Gesink wordt het de laatste grote ronde van zijn wielercarrière.

De Vuelta start zaterdag in Lissabon met een individuele tijdrit.