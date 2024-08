ROTTERDAM (ANP) - Charlotte Kool heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De 25-jarige wielrenster van dsm-firmenich PostNL was in de korte tweede rit van Dordrecht naar Rotterdam over 67,9 kilometer opnieuw de beste in de massasprint. Ze versloeg landgenotes Lorena Wiebes en Marianne Vos.

Kool, die maandag ook al de eerste etappe in Den Haag had gewonnen, behoudt de gele leiderstrui. Later dinsdag volgt nog een tijdrit in Rotterdam van 6,3 kilometer.