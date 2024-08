Kleine 80.000 toeschouwers bij aankomst Tour in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De aankomst van de eerste etappe van de Tour de France Femmes maandag in Den Haag Kijkduin heeft 77.500 mensen getrokken. Dat zegt de gemeente Den Haag. Verspreid over de stad stonden 60.000 mensen langs het parcours. De finish in Kijkduin werd bekeken door 17.500 wielerliefhebbers.

Burgemeester Jan Zanen spreekt van een wielerfeest. Samen met sportwethouder Hilbert Bredemeijer feliciteerden de bestuurders etappewinnaar Charlotte Kool met haar overwinning. Ze ontving de allereerste gele trui. "Een historische gebeurtenis, want nooit eerder werd een gele trui van de Tour de France Femmes uitgereikt buiten Frankrijk. Kijkduin had dus een primeur te pakken."

Dinsdag finishen twee etappes van de ronde in Rotterdam. In de ochtendetappe van Dordrecht naar Rotterdam stonden weer duizenden mensen langs de wegen. Dinsdagmiddag is in het centrum van Rotterdam een korte tijdrit die onder meer voert over de Coolsingel, Erasmusbrug en de Willemsbrug. Veel wegen in en rond het centrum van de stad zijn dinsdag dicht voor het verkeer. Ook zijn er beperkingen voor het openbaar vervoer.

Woensdag verlaat de Tour Nederland met een etappe van het Limburgse Valkenburg naar Luik in België.