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Visser wint na fotofinish eindelijk goud op 100 meter horden

Sport
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 22:48
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BIRMINGHAM (ANP) - Nadine Visser heeft op de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham het goud veroverd op de 100 meter horden. De fotofinish wees uit dat de 31-jarige Nederlandse atlete exact één duizendste van een seconde sneller was dan de Poolse Pia Skrzyszowska. Beide atletes kregen de tijd van 12,67 seconden achter hun naam.
De Europese titel is de eerste grote prijs voor Visser op de 100 meter horden. De Noord-Hollandse liep in haar carrière twee olympische finales en drie WK-finales, maar haalde geen medaille. Ook op de voorgaande drie EK's greep ze mis in de finale. In Birmingham viel eindelijk, in haar negende grote finale, wel alles samen en was het goud de ultieme beloning.
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