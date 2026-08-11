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Wall Street licht omlaag in afwachting van overleg VS en Iran

Economie
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 22:23
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NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine koersverliezen de handel uitgegaan. Beleggers wachten af hoe de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verlopen. Vooralsnog is er sprake van een patstelling.
Beide landen hebben harde eisen gesteld, waardoor er op dit moment niet verder kan worden onderhandeld over een oplossing van het conflict. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs verder.
De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 53.791,85 punten. De breder samengestelde S&P 500, de index van de 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen, verloor ook 0,3 procent op 7728,20 en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 26.445,45 punten.
Olieprijzen
De olieprijzen stegen 1,6 procent, na prijsstijgingen van rond de 5 procent een dag eerder.
Intel steeg 0,2 procent. De chipfabrikant heeft 20 miljard dollar opgehaald met de uitgifte van aandelen. Dat is een derde meer dan Intel bij de aankondiging van de aandelenverkoop maandag had beoogd. Het bedrijf wil het geld gebruiken voor AI-toepassingen.
SpaceX
SpaceX daalde 4 procent. Het bedrijf van Elon Musk lanceerde dinsdag een nieuwe versie van Grok om zo verder te kunnen concurreren met Anthropic en OpenAI.
Trump Media & Technology eindigde ruim 5 procent in de min. Het socialemediabedrijf van Trump, bekend van berichtenplatform Truth Social, leed afgelopen kwartaal flink meer verlies door een waardedaling van de cryptomunten die het bedrijf bezit.
Hims & Hers zakte 4 procent. Het gezondheidsplatform leed afgelopen kwartaal meer verlies dan gevreesd. Het bedrijf zag de kosten stijgen door de overgang naar de verkoop van merkmedicijnen voor gewichtsverlies via zijn platform.
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