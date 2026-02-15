ECONOMIE
Nederland na goud Kok en zilver Leerdam vierde in medaillespiegel

Sport
door Redactie
zondag, 15 februari 2026 om 18:09
bijgewerkt om zondag, 15 februari 2026 om 18:20
anp150226109 1
Nederland is bij de Olympische Spelen in het medailleklassement naar de gedeelde vierde plaats gestegen. Dat is in Milaan en Cortina d'Ampezzo de hoogste klassering tot dusver voor TeamNL.
Langebaanschaatsster Femke Kok won de 500 meter en achter haar eindigde Jutta Leerdam als tweede. Nederland heeft nu, net als Zweden, vijf gouden medailles, vijf zilveren medailles en één bronzen medaille.
Noorwegen leidt het klassement met elf keer goud. Gastland Italië neemt de tweede plaats in met acht gouden plakken. De Verenigde Staten staan derde met vijf keer goud, acht keer zilver en vier keer brons.
Recordaantal
Noorwegen eindigde bij de vorige Winterspelen in 2022 in Beijing bovenaan het klassement met een recordaantal van zestien gouden plakken.
Bij de Winterspelen zijn nu 66 van de 116 onderdelen afgewerkt. Later op zondag worden op nog twee onderdelen medailles uitgereikt.
