APELDOORN (ANP) - De sprinters van de estafetteploeg op de 4x400 meter hebben op de EK indoor in Apeldoorn de gouden medaille gewonnen.

Eugene Omalla, Nick Smidt, Isaya Klein Ikkink en Tony van Diepen kwamen tot een tijd van 3.04,95 en hielden daarmee Spanje en België achter zich.

Het is de derde keer op rij dat de mannen een medaille winnen op dit onderdeel bij een EK indoor. De ploeg won goud in Torun 2021 en brons in Istanbul 2023.