Vloon wint polsstokhoogspringen bij EK voor landenteams

MADRID (ANP) - Menno Vloon heeft bij het EK atletiek voor landenteams het polsstokhoogspringen gewonnen. De 31-jarige Nederlander kwam bij zijn tweede poging voor het Koninklijk Paleis in Madrid als enige over 5,80 meter. Hij probeerde ook nog zijn persoonlijk record van 5,96 meter te verbeteren, maar slaagde daar niet in.

Bij de vrouwen eindigde Elise de Jong als vijfde met een geslaagde poging over 4,30 meter. Door deze resultaten draait Nederland na de eerste twee onderdelen bovenin mee.

Het EK begint officieel pas vrijdag en duurt tot en met zondag.