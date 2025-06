Partijbestuur GL-PvdA: debat op congres niet altijd respectvol

DEN HAAG (ANP) - De voorzitters van GroenLinks en PvdA schrijven in een wekelijkse ledenmail dat leden zaterdag tekortschoten tijdens het partijcongres, doordat mensen met een andere mening werden uitgejoeld. Het debat over een volledige stop van wapenleveranties aan Israël verliep niet altijd respectvol, aldus voorzitters Esther-Mirjam Sent en Katinka Eikelenboom.

Tweede Kamerlid Kati Piri (GroenLinks-PvdA) riep in de week voorafgaand aan het congres in een motie het kabinet op om een volledig wapenembargo tegen Israël in te stellen, in plaats van alleen een embargo op aanvalswapens. Een embargo zou inhouden dat Nederland geen onderdelen meer levert aan de Iron Dome-luchtverdediging. De motie werd in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid weggestemd, maar bij het congres was een meerderheid van de leden van de twee partijen voor.

"Soms liepen de emoties tijdens het congres hoog op. Dat mag, zeker als er grote verschillen van mening zijn. Maar die bespreken we altijd op een respectvolle manier. Daarin schoten we afgelopen zaterdag op sommige momenten tekort", aldus de partijvoorzitters. "Joelen of door iemand heen praten past niet bij de partij die we willen zijn."

Kritiek

Het is vijf dagen na het congres de eerste reactie van het partijbestuur. Meerdere prominente PvdA-leden hebben hun lidmaatschap opgezegd door de gang van zaken tijdens het congres. Onder anderen oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet en oud-minister Ronald Plasterk hebben de partij verlaten.

Ook oud-partijleider van de PvdA Lodewijk Asscher was kritisch op de gang van zaken tijdens het congres en het Israëlbeleid van de partij. De huidige partijleider Frans Timmermans wil met Asscher in gesprek om te horen waarom hij de partij zou willen verlaten.