Personeelstekort in kinderopvang lijkt langzaam af te nemen

UTRECHT (ANP) - Het personeelstekort in de kinderopvang lijkt langzaam af te nemen. Dat meldt Kinderopvang werkt! in een arbeidsmarktpeiling waarover NU.nl eerder schreef. Toch zijn er ook zorgen omdat een deel van de tekorten al langere tijd speelt.

Kinderopvang werkt!, een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers in de sector, peilt twee keer per jaar hoe het staat met de arbeidsmarkt. De laatste drie peilingen daalde het aandeel organisaties met personeelstekort in de dagopvang van 30 procent naar 23 procent. Bij de buitenschoolse opvang zakte dit van 44 naar 36 procent en bij de peuteropvang van 20 naar 14 procent.

Maar 18 procent van de organisaties gaf aan dat het tekort daar al langer dan drie jaar duurt. Dat was een half jaar terug nog 9 procent. Volgens Kinderopvang werkt! gaan organisaties verschillend om met de situatie. Soms helpen gekwalificeerde leidinggevenden mee op de werkvloer. Ook worden er meer uren gewerkt dan in het contract staat.